Ski Alpin: Maria Höfl-Riesch nach Weltcup-Auftakt enttäuscht

"Das ist schon eine Enttäuschung", sagte die 35-Jährige der Bild am Sonntag über das Abschneiden des DSV-Quartetts beim Riesenslalom in Sölden.

"Ich denke schon, dass es das Ziel war, in den zweiten Durchgang zu kommen. Das wäre auch mit höheren Startnummern möglich gewesen", sagte Höfl-Riesch. Die Erfolge von Rebensburg hätten in den vergangenen Jahren "alles überstrahlt" - also auch die Probleme in der zweiten Reihe.