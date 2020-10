MLB: Tampa Bay zieht in World Series ein

Das Team aus Florida gewinnt das entscheidende siebte Spiel in der Serie gegen die Houston Astros. Die Texaner verpassen es, Geschichte zu schreiben.

Die Tampa Bay Rays haben in der MLB als erstes Team die World Series erreicht.

In der Halbfinalserie gegen die Houston Astros gewann das Team aus Florida das entscheidende siebte Spiel mit 4:2 und zog erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte ins Endspiel der MLB ein. Das Duell der beiden besten Teams der American League (AL) wurde wegen der Corona-Pandemie in der "Blase" im kalifornischen San Diego ausgetragen.