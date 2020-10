BVB-Torschütze Marco Reus könnte in Zukunft häufiger als Joker spielen

Der Matchwinner, der den BVB zum ersten Sieg seit 2012 bei Angstgegner Hoffenheim geführt hatte , musste noch zu einem kleinen TV-Interview-Marathon. Und rund 30 Fans hörten von ihren blauen Schalensitzen aus in der sich leerenden Sinsheimer Arena gespannt zu, was der BVB-Kapitän dort unten auf dem Rasen zu sagen hatte.

Zorc: "Haaland und Reus geben offensiven Push"

Nur elf Minuten nach dem Doppelwechsel sorgten die beiden Edel-Joker in Co-Produktion vor 6030 Fans für den dritten Saisonsieg. Giovanni Reyna verlängerte im Mittelfeld einen langen Ball mit dem Kopf zu Haaland. Der 20-jährige Norweger lief Kevin Akpoguma davon und spitzelte den Ball vorbei an Keeper Oliver Baumann zu Reus, der nur noch locker einschieben musste.

Es war Reus' erstes Bundesliga-Tor seit dem 1. Februar beim 5:0 gegen Union Berlin. Und sein erstes Joker-Tor in der Liga seit sechs Jahren. Am 22. März 2014 traf der Nationalspieler beim 3:0 gegen Hannover letztmals nach einer Einwechslung.

Darum stand Reus nicht in der Startelf

Wieso spielte der Publikumsliebling in Hoffenheim eigentlich nicht von Beginn an? Auf SPORT1 -Nachfrage erklärte Favre: "Marco Reus war nach dem Spiel gegen Freiburg acht Tage verletzt. Er hat nicht viel trainiert und erst am Dienstag angefangen, wieder mit der Mannschaft zu trainieren."

Reus, der seinem Coach den 149. Sieg im 300. Spiel als Bundesliga-Trainer bei der Hertha, in Gladbach und beim BVB bescherte, resümierte: "Wir haben uns in Hoffenheim immer schwergetan. Es war ein ausgeglichenes Spiel und es kam in der zweiten Hälfte drauf an, zielstrebiger zu werden. Wir sind froh, dass wir in die kommenden Englischen Wochen mit einem Sieg gestartet sind."