Bundesliga, 4. Spieltag: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:1

Borussia Mönchengladbach tritt in der Bundesliga auf der Stelle. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose musste sich gegen den VfL Wolfsburg vier Tage vor dem Champions-League-Duell bei Inter Mailand mit einem 1:1 (0:0) begnügen und liegt mit fünf Punkten im Tabellenmittelfeld.

Jonas Hofmann (78., Foulelfmeter) brachte Gladbach in Führung. Wout Weghorst (85.) erzielte den Ausgleich für Wolfsburg, das nach dem vierten Unentschieden im vierten Spiel einen Zähler weniger als die Borussia auf dem Konto hat. ( Tabelle der Bundesliga )

Rose musste kurzfristig auf Stürmer Alassane Plea verzichten, der in der vergangenen Nacht Vater geworden war. Für den Franzosen rückte Breel Embolo nach überstandener Verletzung in die Startformation.

"Wir waren in der Halbzeit enttäuscht, dass es 0:0 stand", sagte Matthias Ginter bei DAZN. "In der 2. Halbzeit hat es Wolfsburg gut gemacht, da hat es ein bisschen an Körperlichkeit gefehlt. Wir wollten offensiv aktiver sein, das ist uns nicht gelungen. Wir müssen uns ankreiden, dass wir zu viele Zweikämpfe verloren haben."