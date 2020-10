Volleyball-Bundesliga: Berlin mit Auftaktsieg gegen Düren

Der große Titelfavorit Berlin Recycling Volleys hat einen erfolgreichen Auftakt in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga der Männer gefeiert.

Der Meister von 2019 - in der wegen Corona abgebrochenen Saison 2019/20 wurde kein Titel vergeben - besiegte die SWD Powervolley Düren in der Max-Schmeling-Halle in drei Sätzen (25:22, 25:16, 25:23).