FC Bayern zieht sich vor Duell mit Arminia Bielefeld in Realschule um

Ungewohnte Spielvorbereitung für die Triplegewinner des FC Bayern München: Vor dem Topspiel bei Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld am Samstagabend (FC Bayern - Arminia Bielefeld JETZT im LIVETICKER) zogen sich die Spieler des Rekordmeisters nicht in der Gäste-Kabine der Schüco-Arena, sondern in der nahegelegenen Gertrud-Bäumer-Realschule um.