Giro d'Italia: Filippo Ganna gewinnt zweites Zeitfahren

Ganna hatte das erste Zeitfahren zum Auftakt des Giro zwei Wochen zuvor gewonnen, das Rosa Trikot aber auf der dritten Etappe an Almeida verloren, der es seitdem trägt. Ende September hatte sich Ganna in Imola den WM-Titel gesichert. Mit dem Giro-Sieg hat er als schwächerer Bergfahrer aber nichts zu tun.

Am Sonntag steht für Almeida eine harte Bewährungsprobe an, wenn er sein Trikot bei der Bergankunft in Piancavallo in den Julischen Alpen verteidigen muss. Diese ist der Auftakt zu den harten Hochgebirgsetappen der letzten Woche des Giro, der am 25. Oktober in Mailand endet.