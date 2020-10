ADAC TCR Germany: Antti Buri siegt, Patrick Simon Vierter in Spielberg

SPORT1-Kommentator Patrick Simon verpasst beim ersten Umlauf der ADAC TCR Germany in Spielberg einen Podestplatz als Gaststarter nur knapp, es siegt ein Finne.

Der SPORT1 -Kommentator hat als Gaststarter beim ersten Umlauf der ADAC TCR Germany auf dem Red Bull Ring in Spielberg mit Rang vier einen Podestplatz nur knapp verpasst. Bereits beim Qualifying hatte Simon, der für Hyundai Team Engstler an den Start gegangen war, mit dem vierten Platz ein beachtliches Resultat erzielt, welches er auch im Rennen bestätigen konnte.

Über den Sieg beim Rennen in Österreich konnte sich derweil Antti Buri freuen. Der Finne, der ebenfalls für das Engstler-Team startet, sicherte sich damit bereits den zweiten Erfolg in dieser Saison. Zweiter wurde Harald Proczyk von HP Racing International, der damit bereits zum dritten Mal in dieser Saison einen Sieg nur haarscharf verpasste.