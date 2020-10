Bundesliga: FC Augsburg - RB Leipzig 0:2 - Poulsen mit Traumtor

RB Leipzig bleibt Tabellenführer der Bundesliga. Die Sachsen gewannen beim bisherigen Überraschungsteam FC Augsburg und bleiben in der laufenden Saison ungeschlagen.

RB Leipzig hat in einem einseitigen Bundesliga-Topspiel weiteres Selbstvertrauen für das nächste Abenteuer in der Champions League getankt. Der spielerisch wie taktisch überlegene Tabellenführer setzte sich im lange zähen Duell Erster gegen Zweiter beim harmlosen "Verfolger" FC Augsburg hochverdient mit 2:0 (1:0) durch. Es war das neunte Auswärtsspiel in Serie ohne Niederlage - Klubrekord. (Tabelle der Bundesliga)