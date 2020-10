Bundesliga: Hertha BSC - VfB Stuttgart 0:2, Kempf und Castro treffen

Der Fehlstart ist perfekt: Hertha BSC hat nach einer schwierigen Länderspielpause den nächsten harten Rückschlag in der Bundesliga kassiert.

Gegen Aufsteiger VfB Stuttgart verloren offensiv lange unglückliche Berliner am vierten Spieltag mit 0:2 (0:1).

Nach drei Niederlagen in Serie stehen die ambitionierten, aber personell durchgeschüttelten Hauptstädter in den kommenden Wochen unter Zugzwang.

VfB Stuttgart feiert zweiten Saisonsieg

Verteidiger Marc-Oliver Kempf (9.) und Kapitän Gonzalo Castro (68.) trafen für den VfB vor 4000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion zum zweiten Saisonsieg, in der Tabelle kommen die Stuttgarter nun bereits auf sieben Punkte. ( Tabelle der Bundesliga )

Hertha steht bei drei Zählern und die folgenden Aufgaben werden nicht leichter: Am Samstag (15.30 Uhr) in einer Woche geht es für das Team von Trainer Bruno Labbadia zu Tabellenführer RB Leipzig. ( Spielplan der Bundesliga 2020/21 )

Die Tage vor dem Stuttgart-Spiel waren für die Berliner nicht einfach gewesen: Erst am Donnerstag waren die Stürmer Matheus Cunha (Brasilien) und Jhon Cordoba (Kolumbien) von ihren Nationalmannschaften zurückgekehrt - und standen gleich in der Startelf.

Matteo Guendouzi, die sehnlichst erwartete Mittelfeld-Leihe vom FC Arsenal, musste nach einem positiven Coronatest in Quarantäne. Zudem hatte Aufsichtsrat Jens Lehmann im Sport-Bild -Interview die Zielvorgabe Europapokal ausgegeben, was der sportlichen Leitung nicht gefiel.

Hertha fehlt letzte Konsequenz

Schlechte Vorzeichen für eine Partie, in der die Berliner in den ersten Minuten gegen Stuttgart um Spielkontrolle bemüht waren. Mehr Gefahr ging aber von den Gästen aus. Vor der Führung hatte Sasa Kalajdzic (8.) ans Aluminium geköpft, Sekunden später lenkte der ungedeckte Kempf einen Freistoß von Daniel Didavi ebenfalls per Kopf ins Netz.