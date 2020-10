Tennis: Alexander Zverev steht nach Sieg in Köln im Finale

Alexander Zverev steht im Finale des ATP-Turniers in Köln. Im Halbfinale feiert der Hamburger gegen ein spanisches Talent einen umkämpften Zweisatzsieg.

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev steht im Finale des ATP-Turniers in Köln.

Der 23 Jahre alte Hamburger, in der Domstadt an Nummer eins gesetzt, gewann im Halbfinale gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina (21) mit 7:5, 7:6 (7:3).

Im Finale am Sonntag trifft Zverev auf den an Nummer zwei gesetzten Roberto Bautista Agut (Spanien) oder Felix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 3).

"Es ist mir egal, gegen wen es geht", sagte Zverev am WDR -Mikrofon: "Ich wünsche den beiden viel Glück im Halbfinale."

Zverev überzeugt mit Aufschlagspiel

Davidovich Fokina machte dem Turnierfavoriten das Leben zwischenzeitlich ein bisschen schwer. Der 21-Jährige spielte aggressiv und wagte sich immer wieder ans Netz vor, darauf stellte sich Zverev jedoch schnell ein und ging seinerseits in die Offensive.

Danach blieb das Match offen. Nach knapp 100 gespielten Minuten hatte Zverev beim Stand von 6:5 die erste Möglichkeit zum Matchgewinn, konnte diese aber nicht nutzen und musste in den Tiebreak. In dem nutzte er nach 1:56 Stunden seinen insgesamt dritten Matchball. Davidovich hatte sich bei 3:1 im Tiebreak am Zeigefinger der Schlaghand verletzt und war dadurch sichtlich beeinträchtigt.

mit Sport-Informations-Dienst (SID)