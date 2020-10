Lukasz Piszczek muss beim BVB in Hoffenheim vom Platz

Der BVB muss den nächsten Ausfall in der Defensive verkraften. Das Spiel in Hoffenheim ist für Lukasz Piszczek bereits früh beendet.

In der Partie bei der TSG Hoffenheim am Samstag ( TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund JETZT im LIVETICKER ) musste Lukasz Piszczek den Platz verlassen.

Der Pole war bei einer Ecke von Hoffenheims Stefan Posch in der 15. Minute im Gesicht getroffen worden und wurde anschließend behandelt. Fünf Minuten später kam Thomas Delaney für Piszczek, der erstmals in dieser Saison in der Liga zum Einsatz kam, ins Spiel.