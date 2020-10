FC Bayern München II mit Dantas gegen FCK 0:0, Dresden siegt, Löwen Erster

Der FC Bayern München II hat mit Neuzugang Tiago Dantas in der Startelf einen Sieg am 5. Spieltag der 3. Liga verpasst ( Spielplan und Ergebnisse der 3. Liga ).

Rostock trauert Chancen hinterher

Der ehemalige Rostocker Dennis Erdmann brachte die Löwen an alter Wirkungsstätte nach einem Eckball zunächst in Führung (42.). Schon kurz nach der Pause glichen die Gastgeber durch einen überlegten Flachschuss von Bentley Bexter Bahn aus (50.). Danach entwickelte sich eine packende Partie, in der die Gastgeber dem Sieg näher waren. "Wir müssen hier auf jeden Fall einen Dreier holen. Das war Powerplay in der zweiten Halbzeit", sagte der Hansa-Torschütze bei Magenta Sport.