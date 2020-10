2. Bundesliga: Heidenheim und Paderborn - Hannover 96 LIVE im TV, Stream & Ticker

Hannover 96 kann am Sonntag mit einem Spiel gegen den schlecht gestarteten SC Paderborn an die Tabellenspitze springen - wenn Kiel mitspielt.

Hannover 96 will nach zwei Siegen und einer Niederlage zum Auftakt den Sprung an die Tabellenspitze machen und dabei den Schwung aus dem Derbysieg gegen Braunschweig mitnehmen. Gegen den SC Paderborn treten die Norddeutschen mit Ausnahme des verletzten Josip Elez in Vollbesetzung an. (SC Paderborn - Hannover 96 am So. ab 13.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)