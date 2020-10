Melat Kejeta mit Europarekord zu WM-Silber, Weltrekord von Peres Jepchirchir

Die 28-Jährige verpasste in 1:05:18 Stunden den Titelgewinn nur knapp, denn die Kenianerin Peres Jepchirchir war bei ihrem zweiten Titelgewinn in der neuen Frauenrennen-Weltrekordzeit von 1:05:16 zwei Sekunden schneller.

Bronze ging eine Sekunde hinter Kejeta an Jepchirchirs Teamkollegin Yalemzerf Yehuala.

Die Weltmeisterin blieb an der Baltischen See allerdings klar unter der Frauen-Bestzeit für gemischte Rennen. Im vergangenen Februar hatte die Äthiopierin Ababel Yeshaneh den Rekord in 1:04:31 aufgestellt.