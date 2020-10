Manchester United: Sancho keine 100 Mio. wert, Haaland-Typ wichtiger

Lange war Manchester United auf der Jagd nach BVB-Juwel Jadon Sancho, ging aber leer aus und holte am Ende des Transferfensters Edinson Cavani.

Beides falsch, meint zumindest ein früherer Trainer der "Red Devils": Rene Meulensteen, von 2007 bis 2013 in Diensten des englischen Rekordmeisters. ( SERVICE: Tabelle der Premier League )

"United braucht einen richtigen Stürmer, eine echte Nummer 9, so wie Erling Haaland", schrieb der 56-Jährige in seiner Kolumne für den ManUnited Fanclub Skandinavien.

United-Coach nennt auch Lewandowski als Vorbild

"Schaut euch Bayern München an und seht, wie wichtig so ein Stürmer für sie ist", meint Meulensteen mit Verweis auf Robert Lewandowski, Europas Fußballer des Jahres 2020: "Oder fragt bei Tottenham oder Leicester nach, was ein Stürmer bedeutet. Für mich ist es komisch, dass ein Stürmer nicht ihre oberste Priorität war."