MLB-Playoffs: Houston Astros gleichen gegen Tampa Bay Rays aus

Die Houston Astros haben in der Halbfinalserie der MLB ein entscheidendes siebtes Spiel gegen die Tampa Bay Rays erzwungen.

Die Texaner gewannen das sechste Duell mit 7:4 und glichen in der Best-of-Seven-Serie nach 0:3-Rückstand zum 3:3 aus. Damit steht Houston vor einem historischen Comeback. (DATENCENTER: Ergebnisse und Spielplan der MLB-Playoffs)

"Wir sind unerbittlich", sagte Carlos Correa von den Astros: "Wir haben gesagt, dass wir noch nicht nach Hause möchten - und wir haben es genau so gemeint."

Die Entscheidung im Kampf um die Teilnahme an der World Series findet am Samstag (Ortszeit) erneut in der Corona-"Blase" im kalifornischen San Diego statt.