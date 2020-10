Robinho: Santos-Rückkehr nach neuen Vergewaltigungs-Details auf Eis

Nachdem a m Freitag Details veröffentlicht wurden aus Whatsapp-Botschaften und Telefon-Mitschnitten der Beteiligten an einer Gruppenvergewaltigung im Jahre 2013, wegen der Robinho in erster Instanz bereits verurteilten wurde, zog Santos nun Konsequenzen.

Robinho 2017 zu neun Jahren Haft verurteilt

2017 war er in Italien im Zuge eines Prozesses um eine Gruppenvergewaltigung zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Er ging jedoch in Berufung, das Urteil ist daher nach wie vor nicht rechtskräftig.

Welle der Empörung nach neuen Details

Und als am Freitag die pikanten Mitschnitte an die Öffentlichkeit kamen, wuchs auch bei den übrigen Sponsoren, in der Fanlandschaft und vor allem in den Medien der Druck dermaßen, dass dem Klub und Robinho keine andere Wahl blieb.