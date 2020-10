Wrestling: Will Ospreay wendet sich bei NJPW G1 gegen Okada

Beim prestigeträchtigen G1 Climax in Tokio inszeniert die Wrestling-Liga NJPW eine große Story: Topstar Kazuchika Okada wird von Will Ospreay verraten.

Der aufstrebende Brite Will Ospreay wandte sich gegen das langjährige Liga-Aushängeschild Kazuchika Okada, mit dem er bisher über die Gruppierung CHAOS verbunden war und formiert ein neues Bündnis, das ihn noch stärker in den Mittelpunkt des Geschehens bei NJPW rücken sollte.

Will Ospreay wendet sich gegen Kazuchika Okada

Ospreay und Okada waren am Finaltag des Block A Gegner im Kampf um den Gruppensieg, doch das anfangs als partnerschaftlicher Wettstreit inszenierte Match nahm am Ende eine unerwartete Wendung.

Als Okada drauf und dran war, Ospreay mit dem Aufgabegriff Money Clip zu besiegen, mischten sich plötzlich zwei ungebetene Gäste ein: Ospreays Freundin Bea Priestley und ein Mann in einem Anzug, der als The Great O-Kharn vorgestellt wurde. O-Kharn - ehemals bekannt als Tomoyuki Oka - war in den vergangenen zwei Jahren in Ospreays Heimat England aktiv.