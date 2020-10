NFL: Erneuter Corona-Fall bei New England Patriots - Spiel gegen Broncos in Gefahr

Gerade erst hat bei den New England Patriots wieder so etwas wie Normalität Einzug gehalten. Star-Quarterback Cam Newton sowie Corner Stephon Gilmore und Bill Murray, Defensive Tackle im Practice Squad, sind nach ihren Corona-Erkrankungen wieder ins Training zurückgekehrt. Damit stand lediglich Defensive Tackle Byron Cowart noch auf der Reserve/COVID-19-Liste.

Am Mittwoch hatten die Patriots ein Team-Workout abgehalten und am Donnerstag stand ein komplettes Mannschaftstrining auf dem Programm.

Unklarheit besteht noch darüber, wer genau an Corona erkrankt ist. NFL Network berichtete von einem positiv getesteten Spieler, bei ESPN hieß es, dass die Patriots noch auf das Ergebnis des zweiten Tests warten wollen. Tom Pelissero verkündete per Twitter, dass er von eine Quelle wisse, dass Center James Ferentz auf die Reserve/COVID-19-Liste gesetzt wurde.

Was das für das Spiel am Sonntag gegen die Denver Broncos bedeutet, ist noch nicht entschieden. Broncos-Coach Vic Fangio zeigte sich am Freitag noch optimistisch, was das Spiel angeht. "Wir gehen davon aus, dass das Spiel wie geplant stattfinden wird." Allerdings fügte er auch hinzu: "Alles andere kommt, wie es kommt."