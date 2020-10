Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt spricht über Schmerzen

C. Michel

Martin Hinteregger zählt zu der Sorte Spieler, die weder den Gegner noch sich selber schonen. Trainer Adi Hütter wird den Österreicher auch in Zukunft nicht stoppen.

Was bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Mittwochabend für einen Schockmoment sorgte, schüttelte Martin Hinteregger locker ab.

Ein Hinteregger kennt keinen Schmerz

Trainer Adi Hütter gab auf Nachfrage von SPORT1 endgültige Entwarnung: "Martin hat einen Schlag abbekommen. Er hat regenerativ trainiert, weil er spät nach Hause gekommen ist. Dem Spieler geht es aber gut." Sein Einsatz im Duell zwischen der Eintracht und dem 1. FC Köln ( Bundesliga: 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt am So. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) sollte somit nicht gefährdet sein.

Ein Hinteregger kennt eben keinen Schmerz. In seinen insgesamt fünf Jahren als Bundesligaspieler mussten die Trainer nur neunmal verletzungsbedingt auf ihn verzichten. Der 28-Jährige wirkt von außen betrachtet manchmal zwar etwas lethargisch, beinahe teilnahmslos.

Doch dieser Eindruck täuscht, mit Anpfiff ist der Linksfuß voll da. Hinteregger sucht permanent die direkten Duelle, wovon er an den erste drei Spieltagen 57,4 Prozent gewonnen hat. Er geht dabei hart, aber zugleich sehr fair, zur Sache. Platzverweise stehen in seiner Zeit in Deutschland nicht auf dem Zettel, zweimal nur musste Hütter wegen Gelbsperre auf ihn verzichten.