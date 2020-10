Anzeige

Basketball: Bayern München und ALBA Berlin triumphieren in der EuroLeague Deutscher Festtag in der EuroLeague

Der FC Bayern Basketball lässt es bisher in der EuroLeague ordentlich krachen © Imago

In der EuroLeague sorgen die deutschen Teams weiter für Furore. Während ALBA Berlin in Moskau triumphiert, gelingt München nach dem Sieg in Tel Aviv der nächste Coup.

Der deutsche Basketballmeister ALBA Berlin hat in der EuroLeague für eine dicke Überraschung gesorgt.

Das Team des spanischen Trainer-Routiniers Aito Garcia Reneses (73) gewann bei Titelverteidiger ZSKA Moskau 93:88 (47:51) und feierte damit den ersten Sieg im vierten Spiel der europäischen Königsklasse. Bayern München steigerte sich beim 75:71 (48:58) nach einem Fehlstart beim Favoriten Fenerbahce Istanbul und liegt mit drei Erfolgen in der Spitzengruppe. (SERVICE: Die Ergebnisse der EuroLeague)

In Moskau war Simone Fontecchio mit 20 Punkten ALBAs erfolgreichster Werfer, Nationalspieler Johannes Voigtmann kam für Moskau nur auf zwei Zähler. Bei den Bayern, die das erste Viertel in der Türkei komplett verschliefen (9:28), stachen Vladimir Lucic (18 Punkte) und Jalen Reynolds (17) heraus.

FCB-Coach Andrea Trinchieri war nach dem Spiel immer noch begeistert von dieser Leistungsteigerung. "Gratulation an meine Spieler. Die zweite Hälfte war unfassbar." Bayerns Nummer 11 Vladimir Lucic wirkte von dem Triumph weniger überrascht: "Wir haben an uns geglaubt. Wir haben jeden Tag hart dafür gearbeitet."

Damit haben die Bayern-Basketballer nach dem Sieg bei Rekordchampions Maccabi Tel Aviv bereits den zweiten Coup in der diesjährigen EuroLeague gelandet. (SERVICE: Die Tabelle der EuroLeague)

Reneses befürchtet Niederlage

Vor der Partie hatte Coach Reneses die nächste Berliner Niederlage befürchtet. "ZSKA ist eine großartige Mannschaft. Physisch sind sie größer und kräftiger als wir", sagte er über die Spieler des russischen Serienmeisters, der 2019 den Titel in der EuroLeague gewonnen hatte. Auch in der vergangenen Saison lag ZSKA vor dem Abbruch durch die Corona-Pandemie auf Final-Four-Kurs.

Vor 3087 Zuschauern in Moskau sah es bis zur Pause nach einem standesgemäßen Sieg der Gastgeber aus, doch ALBA blieb in Schlagdistanz und steigerte sich in der zweiten Halbzeit. Moskaus überragende US-Amerikaner Mike James (27 Punkte) und Will Clyburn (25) stemmten sich gegen die Niederlage, doch Niels Giffey mit einem wichtigen Offensivrebound und sein Nationalmannschaftskollege Maodo Lo von der Freiwurflinie sorgten für die Entscheidung.