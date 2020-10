Bundesliga, FC Bayern gegen Bielefeld live im TV, Stream, Ticker

Am Samstag wird dieser Traum endlich Realität, doch richtige Freude will beim Aufsteiger nicht aufkommen ( Bundesliga: Arminia Bielefeld – FC Bayern um 18.30 Uhr im LIVETICKER ).

Wegen der komplizierten Ticketvergabe - zwischenzeitlich waren noch 300 Zuschauer erlaubt - hätten viele Mitarbeiter bis zuletzt "Nächte in der Geschäftsstelle verbracht" und "Herzblut und Schweiß" investiert, so Arabi. Als der Inzidenzwert die Marke von 35,0 überschritt, sei "das eine oder andere Tränchen" geflossen.

"In neun von zehn Spielen keine Chance"

Denn eigentlich hätte das erste Bayern-Gastspiel in Bielefeld seit April 2009 der Lohn nach all den Jahren in der Zweit- und Drittklassigkeit werden sollen. So aber muss die Arminia das Beste aus den schlechten Voraussetzungen machen.