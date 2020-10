NBA: LeBron James von Los Angeles Lakers spricht nach Titelgewinn mit Pokal

Bereits zum vierten Mal holt sich LeBron James in seiner NBA-Karriere einen Meisterschaftsring.

Wie erlösend dieser Erfolg für den 35-Jährigen war, zeigen seine Worte, die er nach der Finalserie gegen die Miami Heat an die Larry O'Brien-Trophy richtete.

"Ich kann es nicht glauben, dass du mich die letzten vier Jahre betrogen hast. Was lief da schief bei dir?" fragte er den Pokal, den er zusammen mit seiner Finals-MVP-Auszeichnung in den Armen hielt. Er gab der Trophäe auch gleich ein Versprechen mit: "Ich werde deinen Arsch nach Hause bringen, wenn das Licht aus ist."

Zu sehen ist diese Szene im Online-Tagebuch (ab 0:58 Minute) von Teamkollege JaVale McGee, der die Zeit in der Bubble festgehalten hatte.

Dieser Dirty Talk ist der Endpunkt einer vierjährigen Titeldürre - es war die längste titellose Zeit für James seit dem ersten Meistertitel 2012. Zuletzt triumphierte er mit den Celveland Cavaliers in einem NBA-Final. Zu stark war das Superteam der Golden State Warriors in dieser Zeit.

Dazu erforderte das Wiederaufbauprojekt der Los Angeles Lakers länger als gedacht. Seit zweieinhalb Jahren ist der nun viermalige Finals-MVP bereits in der Stadt der Engel, aber eine Leistenverletzung und Trainerprobleme warfen den Superstar immer wieder zurück. In der vergangenen Saison verpasste er sogar die Playoffs - zuletzt war ihm dieses Malheur 2005 in seiner zweiten NBA-Saison unterlaufen.