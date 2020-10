Formel 1: Günther Steiner wird durch Wutausbruch bei Netflix zum Star

Aber genau für diese Emotionalität lieben ihn die Motorsportfans. Legendär ist sein Auftritt in der zweiten Folge von Drive to Survive . In der von Netflix produzierten Formel-1-Doku stellte er einen ungewöhnlichen Rekord auf: gleich neun Mal (!) innerhalb von 30 Sekunden sagte er das Wort "Fuck".

Steiner-Ausraster wegen Fahrer-Crash

Nach dem Silverstone-Rennen 2019, in dem sich die beiden Haas-Fahrer Romain Grosjean und Kevin Magnussen in der ersten Runde gegenseitig abgeschossen hatten, faltete der Teamchef seine Piloten vor laufender Kamera in seinem Büro zusammen. "Ihr habt mich hängen lassen, obwohl ich euch die ganze Zeit in Schutz genommen habe. Ich lasse mich verdammt nochmal nicht auf Diskussionen ein, wer Schuld hat und wer nicht", war noch einer der harmloseren Sätze.