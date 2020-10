FC Getafe ändert Namen gegen Barcelona zu Fe

Es ist das spanische Wort für Glauben, das bis nach dem Spiel überall als offizieller Name verwendet werden soll. Mit der temporären Namensänderung will der Klub in Zeiten von Corona ein Zeichen setzen. "An diesem Wochenende ändern wir unseren Namen, um die Welt an das einzige zu erinnern, was wir nicht verlieren können", heißt es in einer Mitteilung.