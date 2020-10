Joachim Löw würdigt Jonas Hector nach Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Bundestrainer Joachim Löw spricht nach dessen Rücktritt in den höchsten Tönen über Joans Hector - und berichtet von einem persönlichen Gespräch.

"Wir alle bei der Nationalmannschaft sind dankbar für die positive Energie, die er uns stets gegeben hat. Er ist eine große Persönlichkeit, ein Vorbild an Loyalität und Fairness, ein absoluter Teamplayer", sagte Löw bei dfb.de : "Seine Einstellung und Demut haben mich immer sehr beeindruckt – auf und neben dem Platz. Auf ihn konnte ich mich immer verlassen."

Der CHECK24 Doppelpass mit Jörg Schmadtke, Christoph Daum und Cem Özdemir am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Auch Bierhoff zollt Hector Respekt

Bierhoff hatte am Donnerstag dem Linksverteidiger "großen Respekt" für dessen Entschluss gezollt: "Neben all seinen sportlichen Qualitäten haben wir an ihm stets auch seinen tollen Charakter, seine Unaufgeregtheit und sein Vertrauen geschätzt. Mit Jonas konnte man auch reflektiert über Themen abseits des Fußballs sprechen. Er hat nie vergessen, wo er herkommt, und die Werte unserer Mannschaft gelebt."