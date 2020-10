Gareth Bale vor Comeback bei Tottenham Hotspur - Hilfe für Mourinhos Spurs?

So frenetisch wird Bale in London empfangen

Bale gegen West Ham vor Spurs-Comeback

Bale bei Real Madrid unter Zidane außen vor

Seine Zeit bei den Königlichen war geprägt von Verletzungen, in der vergangenen Saison stand er nur zwölf Mal in der Startelf. Das Verhältnis zu Zinédine Zidane galt zunehmend als belastet, in den Planungen des Real-Trainers spielte Bale schon lange keine zentrale Rolle mehr.

Dass Bale nun noch mal neu angreifen will, vermittelten auch die Bilder, die er und die Spurs in den sozialen Medien zuletzt verbreiteten. Bale zeigte sich in den Trainingseinheiten am Ball sehr engagiert, auch sein Torabschluss lies die Präzision vergangener Tage erkennen.