Heiko Herrlich nach Erkrankung beim FC Augsburg zurück auf der Bank

Die Abstinenz von Heiko Herrlich an der Seitenlinie beim FC Augsburg ist vorbei. Der Trainer kehrt am Bundesliga-Wochenende nach Erkrankung zurück.

"Mir geht's sehr gut", sagte Herrlich vor dem Duell des Zweiten mit dem Ersten am Samstag ( Bundesliga: FC Augsburg - RB Leipzig am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ). Seine Lungenerkrankung (Pneumothorax) sei überstanden.

Herrlich war am vergangenen Montag nach "acht oder neun Tagen" aus dem Krankenhaus entlassen worden. Am selben Tag sei ihm der letzte Drainage-Schlauch aus den Rippen gezogen worden, berichtete Herrlich, am Nachmittag habe er schon wieder auf dem Trainingsplatz gestanden.