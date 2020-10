Paris Saint-Germain spielt ohne Neymar bei Olympique Nimes

Neymar spielte noch am Mittwoch in der WM-Quali für Brasilien © Imago

Der französische Serienmeister Paris Saint-Germain tritt zum Auswärtsspiel bei Olympique Nimes am Freitag (Ligue 1: Olympique Nimes - PSG am Freitag ab 21 Uhr im LIVETICKER) auch ohne Superstar Neymar an. Der Brasilianer wird das Spiel aussetzen und in Paris bleiben.