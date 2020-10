3. Liga: Partie zwischen MSV Duisburg & Hallescher FC wegen Corona verlegt

Der MSV Duisburg kann auch am Wochenende nicht in den Spielbetrieb der 3. Liga zurückkehren. Die für Sonntag angesetzte Begegnung gegen den Halleschen FC wurde abgesagt, da sich ein Großteil der MSV-Mannschaft weiter in Quarantäne befindet. Schon die für vergangenen Freitag geplante Partie gegen den 1. FC Saarbrücken hatte nicht stattfinden können.

"Unser Dank geht in dieser komplizierten Situation an den DFB, vor allem aber auch an den Halleschen FC, der diese Entscheidung mitträgt. Alle Beteiligten haben in dieser schwer zu überblickenden Lage viel, viel Fingerspitzengefühl bewiesen", sagte MSV-Sportdirektor Ivo Grlic und sprach von "Fairplay pur" des Gegners aus Halle.