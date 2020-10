DEL: Dominik Bokk wechselt von Krefeld Pinguine zu Djurgarden IF

Dominik Bokk soll erneut in Schweden Spielpraxis sammeln. Der deutsche Eishockey-Spieler wechselt von den Carolina Hurricanes zum Top-Klub Djurgarden IF.

Jung-Nationalspieler Dominik Bokk wechselt von den Krefeld Pinguinen aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum dritten Mal in die erste schwedische Liga (SHL). Der 20 Jahre alte Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende beim Tabellenletzten Djurgarden IF aus Stockholm.

Zuvor war Bokk Mitte September von den Carolina Hurricanes aus der NHL an die Pinguine ausgeliehen worden.

Bokk hatte bereits von 2017 bis 2019 für die Växjo Lakers und in der vergangenen Saison für Rögle BK in der SHL gespielt. 2018 war der gebürtige Schweinfurter im NHL-Draft von den St. Louis Blues an 25. Stelle ausgewählt worden.