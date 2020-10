ADAC GT Masters: WRT sagt Teilnahme in Spielberg wegen Corona-Fällen ab

Das Team WRT wird man am Red Bull Ring dieses Jahr nicht in Action erleben © ADAC Motorsport

Das Jubiläumswochenende des ADAC GT Masters wird von Corona-Fällen begleitet. Das Team WRT wird am Red Bull Ring nicht starten.

Wie der ADAC am Freitag mitteilte, seien die drei namentlich nicht genannten Personen isoliert und in häuslicher Quarantäne. Die übrigen Teammitglieder seien am Donnerstag negativ getestet worden. Das Rennwochenende soll wie geplant über die Bühne gehen.