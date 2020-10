NFL: Corona-Fälle bei Indianapolis Colts und Atlanta Falcons

Die Indianapolis Colts sollten am 6. Spieltag gegen die Cincinnati Bengals antreten © Imago

In der NFL meldet die nächste Franchise mehrere positive Corona-Tests und schließt ihre Einrichtungen. Diesmal sind die Indianapolis Colts betroffen.

Weitere Coronafälle in Indianapolis und Atlanta haben den Spielbetrieb in der NFL wieder eingeschränkt. Wie die Indianapolis Colts am Freitag mitteilten, wurden mehrere Personen positiv getestet und das Trainingsgelände daraufhin geschlossen.