NFL: Passt Le'Veon Bell wirklich zu Mahomes und den Chiefs?

NFL-Champion Kansas City Chiefs holt den bei Steelers und Jets in Ungnade gefallenen Le'Veon Bell. Auf dem Papier passt er perfekt, doch es gibt Fragezeichen.

Diese Nachricht schlug in der NFL ein wie eine Bombe!

So weit, so verständlich.

Doch was ist mit Bell selbst? Ist er noch der unglaublich starke Running Back aus seinen Tagen bei den Pittsburgh Steelers? Oder hat er in der Zwischenzeit zu viel seiner Leistungsstärke verloren? Und passt er überhaupt in das Teamgefüge der Chiefs?