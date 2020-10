Ski alpin, Weltcup in Sölden: Felix Neureuther macht sich wegen Corona Sorgen

Am Wochenende startet in Sölden die Saison im alpinen Skisport. Statt Vorfreude herrscht aber nicht nur bei Neureuther die Sorge vor einer Verschärfung der Corona-Lage.

Biathlon plant mehrere "Blasen"

Um in der "Blase" zu bleiben und Reiseaktivitäten der Athleten einzuschränken, sind beispielsweise im Biathlon zunächst an einigen Austragungsorten Wettbewerbe an aufeinanderfolgenden Wochenenden geplant.