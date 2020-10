DFB-Pokal: Düren - FC Bayern sorgt für gute Einschaltquoten für SPORT1

Sehr großes Interesse am DFB-Pokal auf SPORT1 auch in der neuen Saison: Den 3:0-Sieg des FC Bayern München in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den 1.FC Düren verfolgten gestern Abend in der Spitze 2,0 Millionen Zuschauer live im Free-TV auf SPORT1. Im Schnitt schalteten 1,7 Millionen Zuschauer (Z3+) ein, was einem Gesamt-Marktanteil von 5,9 Prozent entspricht.