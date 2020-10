Vuelta 2020: Jannik Steimle über Bedingungen - "Auf etwas gefasst machen"

Jannik Steimle startet erstmals bei der Vuelta. Im SPORT1-Interview verrät das Rad-Talent seine Ziele und was seine Kollegen und ihn in Spanien erwartet.

Steimle ließ zuletzt mit seinem Gesamtsieg bei der Slowakei-Rundfahrt und einem siebten Platz im Zeitfahren bei der BinckBank-Tour aufhorchen. Nun möchte der Schwabe auch bei der Vuelta für Aufsehen sorgen. Im SPORT1 -Interview erklärt Steimle aber, warum die diesjährige Vuelta anders ist als die sonstigen Ausgaben, spricht über seine Ziele in Spanien und seine Erfolge in dieser Saison.

Jannik Steimle: Die Freude überwiegt den Respekt vor der ersten dreiwöchigen Rundfahrt. Zuerst einmal hoffe ich, dass wir an den Start gehen können und auch im Ziel ankommen, angesichts der COVID-19-Situation in Spanien. Ich freue mich aber schon, wenn ich im Flieger nach Spanien sitze, auch hinsichtlich des kommenden Jahres. Denn die erste Grand Tour macht noch einmal etwas mit einem im darauffolgenden Jahr. Ich habe mir auch etwas vorgenommen, so rechne ich mir beim Zeitfahren etwas aus. Wenn ich in einer Spitzengruppe bin, hoffe ich natürlich, dass ich dort mit durchkomme und möglicherweise auch um den Etappensieg fahren kann.