Premier League: Arsène Wenger über Trainer-Rivalitäten

Wenger sieht Bayern nicht am Zenit

Arsène Wenger ist eine lebende Premier-League-Legende. Er stand unglaubliche 828 Spiele im englischen Oberhaus an der Seitenlinien - ausschließlich für den FC Arsenal.

In seinen 22 Spielzeiten bei den Gunners hat er so einige Trainer kommen und gehen sehen - sein starker Ehrgeiz führte dabei zu mancher Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Wengers größte Rivalen: Sir Alex Ferguson und José Mourinho.

Besonders häufig traf er mit Ferguson aufeinander, da die beiden Trainer 17 Jahre lang gleichzeitig in der Premier League im Amt waren.

Wenger: Ich störte Fergusons Herrschaft

"Das war ab und zu sehr persönlich und etwas außer Kontrolle. [...] Du gehst in ein Spiel und hegst schon vorher Groll wegen dem, was in der Pressekonferenz gesagt wurde."