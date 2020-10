Champions League: FC Bayern - Atlético Madrid: Wettquoten mit Tipico FCB - Atlético: Die attraktivsten Wetten

Der FC Bayern startet gegen Atlético Madrid die Mission Titelverteidigung in der Champions League © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/iStock

SPORT1

Der FC Bayern eröffnet die Mission Titelverteidigung in der Champions League mit einem Spiel gegen Atlético Madrid. SPORT1 fasst die Tipico-Quoten zusammen.

Es geht wieder los! Der FC Bayern eröffnet am Mittwoch die Mission Titelverteidigung in der Champions League - und der Gegner könnte schwieriger kaum sein.

Atlético Madrid stellt sich den Münchnern in der Allianz Arena entgegen, die sehr unbequem zu spielende Mannschaft von Trainer Diego Simeone hat schon häufig Favoriten ein Bein gestellt (Champions League: FC Bayern - Atlético Madrid am Mi. ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die Fans der Bayern dürften sich an das Halbfinal-Aus 2015/16 noch schmerzvoll erinnern.

SPORT1 und Tipico Sportwetten blicken auf die Top-Partie des 1. Spieltags in der Champions League voraus. In der Königsklasse warten einige heiße Tipps. Neukunden erwartet dabei sogar ein Bonus! (Stand der Quoten: 19. Oktober, 16.30 Uhr)

Diesen Status haben sich die Münchner verdient: Durch den gewonnenen Champions-League-Titel und den insgesamt ordentlichen Start in die neue Saison geht der FCB als klarer Favorit in die Partie. 1,52 beträgt die Quote auf einen Heimsieg der Bayern.

Setzen Sie dagegen erfolgreich auf eine Überraschung, kassieren Sie ab: Die Quote auf einen Atlético-Sieg beträgt 5,50, für ein Unentschieden gibt es immerhin das 4,50-fache des Einsatzes heraus.

Die Duell-Bilanz der beiden Teams ist relativ ausgeglichen, in sechs Spielen gewannen dreimal die Münchner und zweimal die Madrilenen (bei einem Remis). Hier wetten!

Drei der vergangenen vier Duelle endeten mit 1:0, eines mit 2:1. Als sich die beiden Teams das letzte Mal in der Gruppenphase über den Weg liefen, gewannen sowohl Atlético als auch Bayern zuhause mit 1:0 (Saison 2016/17).

Falls auch diesmal ein Bayern-Tor zum Sieg reichen sollte, können Sie mit einer Ergebnis-Wette abkassieren: Ein Tipp auf das Endergebnis 1:0 für Bayern gibt die attraktive Quote 7,00.

Die Bilanz der letzten vier Spiele ist ausgeglichen

Sinnvoll erscheint auch die Über-/Unter-Wette: Fallen erneut weniger als 1,5 Tore, belohnt das Tipico Sportwetten mit einer Quote von 4,30. Da sich der FCB in den vergangenen Monaten aber als Tormaschine präsentierte, könnte ein Tor Robert Lewandowski und Co. nicht reichen. Beim Tipp "Unter 2,5 Tore" gibt es immerhin noch das 2,30-fache des Einsatzes zurück, mindestens drei Tore sind mit einer Quote von 1,60 bewertet.

Auch die Wette "Treffen beide?" wirkt angesichts der torarmen Vergangenheit zwischen beiden Teams reizvoll. Ein "Ja" gibt die Quote 1,65, "Nein" sogar 2,10. In den sechs Duellen kam es übrigens nur einmal vor, dass beiden Teams (mindestens) ein Tor gelang: Beim 2:1-Sieg der Bayern im Halbfinal-Rückspiel im Mai 2016. Hier wetten!

Der FC Bayern trifft auf eine spanische Mannschaft - da war doch was?! Richtig, beim letzten Duell gegen ein La-Liga-Team fegten Lewandowski und Co. den FC Barcelona aus dem Stadion. 8:2 lautete im August das unfassbare Endergebnis im Viertelfinale gegen Barca.

Dass es auch gegen das defensivstarke Atlético dazu kommt, erscheint arg unrealistisch. Aber gegen die Katalanen hatte das schließlich auch niemand erwartet.

Die Wettexperten von Tipico Sportwettenhaben deshalb als Schmankerl für Sie die Wette zur Auswahl gestellt, dass Bayern auch Atlético mit 8:2 besiegt - dieser mutige Tipp hat eine Quote von sensationellen 300,0. Hier wetten!

Egal, wer am Ende des Spiels als Verlierer hervor geht - das Weiterkommen ist bei fünf weiteren Partien natürlich auch danach noch gut möglich.

Tipico Sportwetten bietet dafür ein Gruppen-Special an, bei dem in jeder Gruppe der Sieger getippt werden kann.

In Bayerns Gruppe A liegt die Quote für den Gruppensieg der Münchner bei 1,30, ein Weiterkommen als Erster oder Zweiter dürfte ein sicherer Tipp sein (Quote 1,05).

Mutiger ist eine Wette auf Atlético als Gruppensieger, dafür erhalten Sie die Quote 3,70. Die beiden weiteren Teams in der Gruppe, FC Salzburg und Lokomotive Moskau, gehen als Außenseiter in die Gruppenphase. Platz 1 für Salzburg gibt die Quote 12,00 (Weiterkommen 3,00), Platz 1 für Moskau sogar 35,00 (Weiterkommen 8,00). Hier wetten!

Nach der Saison ist vor der Saison! Der Gewinn des Henkelpotts ist für die Bayern-Stars nur noch eine glorreiche Erinnerung, ab sofort geht es um die Titelverteidigung.

Bereits jetzt und im gesamten Verlauf der Saison können Tipper auf den Sieger der kommenden Saison in der Champions League wetten - Tipico Sportwetten passt die Quoten dafür laufend an.

Mit einer Quote von 5,00 ist der FC Bayern erneut Topfavorit auf den Gewinn des Titels, eine Wiederholung des Vorjahrestriumphs hat bislang allerdings nur Real Madrid geschafft. Auch Manchester City hat die Quote 5,00, obwohl Pep Guardiola mit seinem Mega-Team in den letzten Jahren regelmäßig in der Champions League enttäuschte.

Der FC Bayern will seinen Titel in der Champions League verteidigen

Auf Platz drei folgt Bayerns Vorgänger FC Liverpool, für das Team von Trainer Jürgen Klopp ist aktuell eine Quote von 7,00 notiert. Gewinnt Bayerns Auftaktgegner Atlético Madrid den Titel, gibt es die Quote 20,0. Größter Außenseiter der 32 Teams ist Ferencvaros Budapest - trotz einer Mega-Quote von 750,0 ist von diesem Tipp allerdings abzuraten.

Die übrigen deutschen Teams sind ebenfalls Außenseiter, auch wenn RB Leipzig mit dem Halbfinal-Einzug im vergangenen Jahr bewiesen hat, dass mit ihnen zu rechnen ist.