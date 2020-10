Mesut Özil offenbar nicht im Kader des FC Arsenal für die Premier League

Kürzlich wurde der Weltmeister von 2014 sogar aus dem 25 Mann starken Europa-League-Kader gestrichen. Britische Medien gehen davon aus, dass ihm Ähnliches in der Premier League droht. Bis Dienstag muss Trainer Mikel Arteta seinen Kader an die FA übermitteln.

Arteta: Spieler müssen Entscheidung respektieren

Neben Özil könnte es auch den Ex-Dortmunder Sokratis treffen, der ebenfalls außen vor ist und in der Transferphase als heißer Verkaufskandidat galt.

Arteta legte sich aber noch nicht fest und stellte im Falle des Falles eine Hintertür in Aussicht: "Sie müssen probieren, so gut wie möglich zu trainieren und dem Team zu helfen. Dann sehen wir was passiert."