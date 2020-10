MLB: Houston Astros gewinnen in Spiel fünf gegen Tampa Bay Rays

Die Houston Astros haben in der Halbfinalserie der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB ein sechstes Spiel gegen die Tampa Bay Rays erzwungen.

Die Texaner gewannen das fünfte Duell dank eines Homeruns mit Ansage von Carlos Correa im neunten Inning mit 4:3 und verkürzten in der Best-of-Seven-Serie nach 0:3-Rückstand auf 2:3. Die sechste Begegnung findet am Freitag erneut in der Corona-"Blase" im kalifornischen San Diego statt.