NFL: Le'Veon Bell unterschreibt Vertrag bei Kansas City Chiefs

Bell möchte an Leistungen bei den Steelers anknüpfen

Am Ende gab es eine hässliche Trennung: Nach der 10:30-Niederlage der Jets gegen die Arizona Cardinals am Sonntag machte Bell keinen Hehl daraus, dass ihn nichts mehr in New York hielt. Auf Twitter markierte er Kommentare, in welchen ein Trade Bells gefordert wurde, mit einem Like. "Ich hasse es, dass dieser Weg gegangen wird, anstatt darüber zu reden, aber es scheint, dass die Jungs heutzutage so vorgehen wollen", ärgerte sich Coach Gaze.