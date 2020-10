DFB-Pokal: FC Bayern, so schlugen sich Choupo-Moting, Costa und Co.

Gegen den Fünftligisten aus Düren hat sich der Triple-Sieger aus München beim 3:0-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals schwer getan. Eric Maxim Choupo-Moting im Doppelpack und Thomas Müller per Foulelfmeter trafen für die Bayern.

ALEXANDER NÜBEL:

In seinem ersten Pflichtspiel für die Münchener war Nübel direkt nach dem Anstoß gefordert. Nach einer Flanke kam Düren-Stürmer Marc-Frank Brasnic völlig frei zum Kopfball, aber Nübel hielt sicher.

Ansonsten wurde der Ex-Schalker kaum nennenswert geprüft. Zwei Flanken fing er gekonnt ab. Am Ball wirkte er sicher.

BOUNA SARR:

MARC ROCA:

An der Seite von Javi Martínez agierte Roca im zentralen Mittelfeld. Seine erste Aktion war unglücklich: Der Spanier stolperte nach 20 Sekunden, was zur großen Düren-Chance führte. Roca sammelte sich und spielte immer sicherer. Stark in der Luft und mit viel Übersicht machte er einen guten Eindruck. Nach 24 Minuten bat ihn Flick zu sich, um ihn darauf hinzuweisen, auf eine offene Spielstellung zu achten.