Manchester United verkauft mehr Frauen- als Herren-Trikots

US-Frauen lösen Run aus

Christen Press und Tobin Heath heißen die neuen Stars im Norden Englands. Das Duo wechselte in diesem Sommer zu Manchester United.

Press spielte zuletzt an vorderster Front für die Utah Royals, Heath zog bei den Portland Thorns die Fäden im Mittelfeld.

Neben dem United-Duo läuft in der neuen Saison ein weiterer Star aus den USA in der Premier League auf. Alex Morgan schloss sich im Sommer den Tottenham Hotspurs an.