Bei DFB-Team: Effenberg sieht Flick als Nachfolger von Löw

Effenberg stellt Löw-Entscheidung in Frage

Sowohl Müller als auch Boateng hatten entscheidenden Anteil am Triple der Bayern - was wiederum ein Verdienst von Trainer Flick gewesen sei, sagt Effenberg: "Er (Müller, Anm. d. Red.) hat hier von Anfang an von Hansi Flick das Vertrauen bekommen. Das ist etwas, was solche Spieler auch brauchen, auch wenn man mal vielleicht ein schlechteres Spiel macht. Dasselbe bei Boateng, der vielleicht mental ein bisschen down war. Auch hier hat es Hansi Flick geschafft."