Unibet Darts Premier League: Glen Durrant besiegt Aspinall im Finale

Knapp einen Monat vor seinem 50. Ehrentag besiegte der Engländer in einem rein englischen Finale Nathan Aspinall mit 11:8 und wurde damit Nachfolger von Michael van Gerwen, der den Playoff-Einzug zum ersten Mal in seiner Karriere verpasst hatte.

Durrant widmet Sieg seiner Tochter

"Duzza" hatte am Playoff-Tag in Coventry zuvor gehöriges Glück, überhaupt in das Finale einzuziehen. Im ersten Halbfinale ließ Gary Anderson nicht weniger als vier Matchdarts ungenutzt. Durrant nahm die Geschenke in dem auf nicht sehr hohem Niveau gespielten Duell an und gewann den Darts-Krimi letztlich mit mit 10:9.