Wrestling: John Cena mit Shay Shariatzadeh verheiratet

Der 43-Jährige ging mit seiner Freundin Shay Shariatzadeh bereits am Montag den Bund der Ehe ein, wie TMZ Sports unter Berufung auf die Heiratsurkunde berichtet. Auf eine große Party verzichtete Cena, einer der bekanntesten Wrestler der Welt, dabei. Stattdessen soll die Trauung in einer Anwaltskanzlei in Tampa stattgefunden haben.