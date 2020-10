Handball-Bundesliga: Rhein-Neckar Löwen unterliegen DHfK Leipzig

Das Team von Trainer Martin Schwalb verlor in eigener Halle 23:28 (12:16) gegen DHfK Leipzig und musste die Tabellenführung an die Sachsen abgeben.

Magdeburg klettert in der Tabelle

Flensburg war am Donnerstag in der Bundesliga spielfrei, die Mannschaft von Trainer Maik Machulla musste in der Champions League beim letztjährigen Sieger Vardar Skopje in Nordmazedonien antreten.