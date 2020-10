MotoGP: Valentino Rossi positiv auf Coronavirus getestet

Valentino Rossi wird positiv auf das Coronavirus getestet. "The Doctor" muss mindestens beim nächsten Rennen der MotoGP aussetzen.

"The Doctor" hat Corona: Der neunmalige Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi ist positiv auf COVID-19 getestet worden.

Das gab der 41-jährige Italiener am Donnerstag selbst bekannt. MotoGP-Pilot Rossi fällt mindestens für den Großen Preis von Aragon am Wochenende im spanischen Alcaniz aus.

Ob "VR46" in der Woche darauf beim Großen Preis von Teruel auf demselben Kurs wieder starten kann, blieb zunächst offen.

Sein Debüt gab Rossi 1996 in der 125er-Klasse auf einer Aprilia, nur ein Jahr später wurde er Weltmeister.

Danach folgten Titel auch bei den 250ern und den 500ern. In der zur Saison 2002 eingeführten MotoGP triumphierte Rossi sechsmal. Damit holte der Publikumsliebling in jeder Klasse, in der er angetreten ist, mindestens einmal die WM-Krone.